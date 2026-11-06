Науковці закликали перевірити вплив ліків від ожиріння на пам’ять — News-Medical

Дослідники з Гетеборзького університету та Копенгагенського університету в огляді, опублікованому в журналі Science, закликали провести клінічні випробування щодо впливу препаратів для лікування ожиріння на пам’ять та інші когнітивні здібності. Йдеться, зокрема, про семаглутид і тирзепатид, які вже застосовують для лікування ожиріння та цукрового діабету 2 типу, повідомляє News-Medical.

Дані щодо людей поки неоднозначні

Автори огляду зазначили, що дослідження на тваринах свідчать про можливий вплив препаратів GLP-1 на пам’ять і навчання. Водночас результати досліджень за участю людей залишаються неоднозначними.

Аналіз медичних записів пацієнтів пов’язував лікування препаратами GLP-1 із нижчим ризиком деменції серед людей із цукровим діабетом 2 типу. Однак такі спостереження не дають змоги встановити, що саме ліки були причиною цієї різниці.

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У клінічних дослідженнях Novo Nordisk EVOKE та EVOKE+ семаглутид не сповільнив прогресування хвороби у пацієнтів із ранньою хворобою Альцгеймера, попри зміни в низці біологічних маркерів захворювання.

Кого можуть стосуватися майбутні дослідження

На думку науковців, потенційний захисний ефект для мозку ще слід перевірити в інших групах пацієнтів. Люди з ожирінням або діабетом 2 типу можуть мати труднощі з концентрацією, плануванням і швидкістю обробки інформації. Такі порушення часто пов’язані з метаболічним і судинним здоров’ям.

Дослідники хочуть з’ясувати, чи можливий вплив ліків на мозок пояснюється поліпшенням метаболізму, прямою дією на мозок або поєднанням обох механізмів. Вони також наголосили на необхідності спостереження за літніми та ослабленими пацієнтами: швидке схуднення і втрата м’язової маси можуть погіршувати фізичні функції та зменшувати потенційну користь лікування.

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