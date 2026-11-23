Дослідники, серед яких фахівці Інституту серця і судин Mass General Brigham, запропонували спосіб відстежувати молекулярні зміни у серці за зразками крові. Метод передбачає виділення та дослідження кардіовезикул — позаклітинних везикул, що походять із клітин серцевого м’яза. Результати роботи опублікували в журналі Cell, повідомляє News-Medical.

Як працює метод

Позаклітинні везикули — це мембранні частинки, які виділяють клітини. Вони переносять молекулярний вміст, зокрема білки, метаболіти та РНК, пов’язані з активністю генів. Автори роботи зосередилися на везикулах, які виділяють кардіоміоцити — м’язові клітини серця.

Щоб ізолювати ці частинки з крові, команда визначила два поверхневі маркери клітин серця — POPDC2 і CHRNE. Далі науковці використали антитіла до цих маркерів для вилучення кардіовезикул зі зразків крові.

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Що показали зразки пацієнтів

Під час аналізу кардіовезикул від пацієнтів із серцевою недостатністю або тих, хто переніс інфаркт, дослідники виявили в них транскрипти РНК, що відображали відомі молекулярні патерни, пов’язані з цими станами. Аналіз кардіовезикул під час і після операцій із застосуванням штучного кровообігу також показав ознаки динамічної стресової відповіді кардіоміоцитів у реальному часі.

У випадках, коли команда мала доступ до матеріалу біопсії серця пацієнтів із різними серцевими патологіями, РНК кардіовезикул відображали ці відмінності. Автори зазначили, що проспективні дослідження мають перевірити, чи можна застосовувати такі РНК для оцінювання відповіді на лікування, розрізнення підтипів серцево-судинних хвороб і прогнозування прогресування захворювань.

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