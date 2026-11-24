Двоє геохіміків із Чендуського технологічного університету запропонували переглянути хронологію накопичення кисню на Землі. Їхній аналіз свідчить, що атмосфера пережила три великі етапи зростання вмісту кисню, тоді як глибокий океан реагував на ці зміни із затримкою, яка могла тривати сотні мільйонів років, повідомляє ScienceDaily.

Сульфати як свідчення складу атмосфери

Дослідники опублікували висновки в журналі The Innovation. Замість того щоб переважно спиратися на хімічні сліди в морських відкладах, вони зосередилися на сульфатах. Їхній ізотопний склад може зберігати сигнал атмосферних реакцій за участю кисню, озону та вуглекислого газу.

Такі реакції формують незвичний дефіцит ізотопу кисню-17. Під час вивітрювання сульфідних мінералів цей хімічний сигнал переходить у сульфати, які згодом можуть зберігатися в осадових породах. За запропонованою реконструкцією, перше значне підвищення атмосферного кисню відбулося 2,4–2,1 мільярда років тому під час Великої кисневої події. Його рівень зріс із менш ніж однієї мільйонної від сучасної концентрації до 0,1–10% нинішнього показника. Ще два великі підвищення, за оцінкою авторів, сталися приблизно 1,3–1 мільярд років тому та 440–410 мільйонів років тому.

Океани не завжди повторювали зміни атмосфери

Автори вважають, що неопротерозойська та палеозойська події насичення киснем, які традиційно датують відповідно 800–500 і 420–360 мільйонами років тому, можуть відображати насамперед пізніші зміни в океанах. За цією інтерпретацією, океани реагували приблизно через 200 мільйонів і 30 мільйонів років після відповідних атмосферних зрушень.

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У середньому протерозої вміст кисню в атмосфері, згідно з моделями на основі ізотопних даних, становив лише близько 0,1–1% сучасного рівня. Відсутність деревного вугілля у старіших породах також узгоджується з низькими концентраціями: для його утворення потрібно приблизно три чверті сучасного рівня атмосферного кисню. У геологічному літописі деревне вугілля вперше з'являється близько 420 мільйонів років тому.

Локальні ділянки води з підвищеним умістом кисню могли існувати в океанах уже 3 мільярди років тому завдяки фотосинтезуючим мікроорганізмам. Згодом дедалі важливішим джерелом кисню для морської води стало його надходження з атмосфери. Водночас дослідники зазначають, що на проміжках близько мільйона років вміст кисню в океані та атмосфері міг змінюватися у протилежних напрямах, оскільки кисень у воді реагував з органічним вуглецем і сульфідами.

Кисневі оази та еволюція життя

За запропонованою схемою, глибокий океан не став повністю насиченим киснем до приблизно 410 мільйонів років тому. Автори визнають, що ізотопний літопис не відображає кожної зміни, а абсолютні концентрації атмосферного кисню після рубежу в 1 мільярд років тому визначити складно.

Дослідження також пропонує інший погляд на зв'язок кисню з еволюцією складних організмів. Автори зазначають, що кисень не був єдиним поштовхом для появи складного життя, але після третього великого атмосферного підвищення вищі його рівні могли сприяти розвитку більших тварин, активніших хижаків і організмів, здатних освоювати глибші морські середовища.

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