Невролог Девід Т. Джонс із Mayo Clinic та його колега Майкл Брекспір з Університету Ньюкасла в Австралії запропонували теоретичну модель формування спогадів і переживань у мозку. Роботу опублікували в журналі Brain. Як повідомляє News-Medical, автори використали для опису роботи лімбічної системи концепцію латентної дифузії, відому з генеративних моделей штучного інтелекту.

Чотири етапи обробки інформації

Запропонований підхід назвали стохастичною латентною осциляторною дифузією, або SLOD. Він описує чотири ключові процеси: стиснення, дифузію, обумовлення та декомпресію інформації.

У генеративному ШІ латентна дифузія перетворює складні дані, зокрема зображення або текстовий запит, на стисле представлення їхніх основних характеристик. Модель обробляє цю інформацію у прихованому просторі, а згодом перетворює її на результат. Дослідники припускають, що подібний принцип може пояснювати обробку інформації у внутрішніх структурах мозку.

За моделлю SLOD, процес починається в корі головного мозку, яка обробляє сенсорні, когнітивні та внутрішні стимули. Далі стимули стискаються й через енторинальну кору надходять до гіпокампа. Там вони проходять дифузію та знешумлення, а їхні базові представлення обумовлюються до моменту, коли мозку потрібно їх пригадати або реконструювати — наприклад, для спогаду чи уявного спогаду.

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Гіпокамп як гнучка система

Автори моделі вважають, що гіпокамп не зберігає спогади як документи в картотеці. Натомість він може засвоювати глибинні характеристики світу й поєднувати їх, створюючи нові уявлення, що виходять за межі безпосереднього досвіду.

Ідея виникла, зокрема, під час роботи Джонса з пацієнтами з лімбічно-переважним амнестичним нейродегенеративним синдромом LANS. У людей із цим синдромом часто виявляють накопичення білка TDP-43. Водночас Джонс спостерігав випадки, коли цього білка не було або він траплявся разом з іншими білковими аномаліями. Це наштовхнуло його на припущення, що білкові накопичення можуть вказувати на місце порушення в лімбічній системі, але не обов'язково повністю пояснювати проблему.

Можливе значення для дослідження деменції

Модель SLOD також пропонує інший підхід до класифікації нейродегенеративних деменцій — за порушеннями одного з чотирьох процесів обробки інформації, а не лише за клітинними змінами чи білковими аномаліями. Джонс припустив, що нездатність мозку стискати стимули може бути ознакою хвороби Альцгеймера. Водночас автори наголошують, що SLOD залишається теоретичною моделлю.

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