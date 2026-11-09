У Пахській формації поблизу Вілья-де-Лейви в центральній Колумбії дослідники вивчили викопну морську екосистему ранньої крейди, де одночасно існували давні групи тварин, що наближалися до вимирання, та нові лінії, які згодом мали поширитися. На підставі цих знахідок науковці запропонували поняття «біотичний перегин» — еволюційний поворотний момент, за якого старі й нові лінії співіснують, повідомляє ScienceDaily.

Давня екосистема Пахи

Палеонтологи з Університету Макгілла та Центру палеонтологічних досліджень вивчали скам'янілості з Пахської формації. Вони виявили поєднання ліній, що збереглися ще з юрського періоду, з новими групами крейдяного періоду.

До біоти Паха входили великі морські рептилії, зокрема довгошиї плезіозаври та родичі морських крокодилів, а також черепахи, акули, ракоподібні й інші тварини. Більшість зібраних у формації скам'янілостей зберігають у Центрі палеонтологічних досліджень.

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Умови для різноманіття

У попередній роботі вчені реконструювали харчові зв'язки в цій екосистемі та виявили складну харчову мережу з великою кількістю верхівкових хижаків. Дослідники припускають, що високому різноманіттю могли сприяти теплий парниковий клімат, підвищений рівень моря та багаті на поживні речовини прибережні води.

Ще одним чинником вони називають формування океанічних сполучень між східною частиною Тихого океану та ранньою Атлантикою через територію сучасної Колумбії. Автори зазначають, що для з'ясування поширеності такого сценарію в історії Землі потрібні нові викопні знахідки, точніше датування скам'янілостей і порівняння з геологічними формаціями в інших регіонах.

Дослідження Дірлі Кортеса та Ганса Ларссона опублікували в журналі Frontiers in Ecology and Evolution.

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