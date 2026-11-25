Дослідники під керівництвом Медичного центру UT Southwestern встановили, що фенольний гліколіпід (PGL), який виробляють деякі штами бактерій туберкульозу, активує чутливі нерви та запускає кашель. Результати роботи опубліковані в журналі Nature Microbiology, повідомляє News-Medical.

Постійний кашель є характерним симптомом легеневого туберкульозу та важливим чинником передавання інфекції: під час кашлю люди з легеневою формою хвороби виділяють бактерії в повітря, звідки їх можуть вдихнути інші люди.

Як PGL впливає на нервові клітини

PGL виробляють окремі штами Mycobacterium tuberculosis, зокрема HN878, який пов’язують із високою вірулентністю та здатністю передаватися. Науковці перевірили дію молекули на сенсорних нервових клітинах, ізольованих у мишей і людських донорів. PGL активував клітини обох видів, а також змінював електричний стан людських нервових клітин, роблячи їх чутливішими до стимуляції.

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Дослідник Майкл Шайло пояснив, що підвищена збудливість сенсорних нервів може зробити навіть нешкідливі подразники в дихальних шляхах імовірнішими тригерами кашлю. Поєднання PGL із сульфоліпідом-1 — іншою молекулою туберкульозних бактерій, яку команда досліджувала раніше, — спричиняло сильнішу активацію нервових клітин, ніж кожна з речовин окремо. У доклінічних моделях аерозольний PGL також був достатнім, щоб викликати кашель.

Можлива мішень для лікування

Дослідники виявили ознаки того, що PGL стимулює вивільнення АТФ. Ця молекула не лише забезпечує клітини енергією, а й може діяти як зовнішній сигнал. АТФ активує рецептори P2X3 на чутливих нервах, які беруть участь у формуванні сигналів кашлю.

Коли нервові клітини обробляли гефапіксантом — препаратом, що блокує рецептори P2X3, — їхня реакція на PGL істотно зменшувалася. Гефапіксант схвалений у Європейському Союзі для дорослих із рефрактерним або нез’ясованим хронічним кашлем. За словами авторів, результат дає підстави перевірити препарати такого типу для полегшення кашлю, пов’язаного з туберкульозом, разом з антибіотиками.

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