Дослідники The Jackson Laboratory під час вивчення сердець молодих і старих мишей встановили, що ознаки пов’язаних зі старінням запалення й фіброзу найбільш виражені поблизу аортальних клапанів і кореня аорти. Раніше дослідження старіння серця здебільшого зосереджувалися на серцевому м’язі, зокрема лівому шлуночку, повідомляє ScienceDaily.

Запалення зосереджене не в м’язі

Результати роботи, опублікованої в журналі Aging Cell, показали, що вікові зміни розподіляються в серці нерівномірно. Науковці проаналізували тисячі окремих клітин і визначили їхнє розташування в органі. Найсильніші сигнали запалення та рубцювання виявили навколо клапанів і кореня аорти.

У старших мишей макрофаги — імунні клітини, що регулюють запальні реакції, — активніше експресували гени, пов’язані із запаленням і перебудовою тканин. Фібробласти, які виробляють і підтримують сполучну тканину, частіше мали молекулярні ознаки фіброзу. Дослідники вважають, що зміни у взаємодії цих клітин можуть впливати на стан прилеглого серцевого м’яза.

Маркери старіння знайшли і в молодих мишей

Команда також виявила, що частина молекулярних маркерів, які зазвичай пов’язують із клітинним старінням, уже була присутня в молодих серцях мишей. На думку авторів, самі лише такі маркери не можуть надійно підтвердити перехід клітини до стану сенесценції: їхнє значення може залежати від локалізації та стану навколишньої тканини.

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Серед генів, активність яких зростала з віком у тих самих ділянках, дослідники назвали Ccl8, пов’язаний із передаванням запальних сигналів, та Cdkn1a, також відомий як p21. Останній часто використовують як індикатор клітинного старіння.

Відмінності між самцями та самками

Молекулярні зміни у серцях самців і самок мишей також відрізнялися. У самців вікові зміни фібробластів були тісніше пов’язані з процесами фіброзу, тоді як у самок — зі шляхами розвитку серця та вироблення білків. Водночас дослідження не встановлює відмінностей у роботі серця чи ризику захворювань.

Автори зіставили результати з раніше опублікованими даними про людські серця та виявили в обох видів кілька спільних процесів, зокрема механізми відповіді на клітинний стрес. Робота не пропонує нового лікування, проте може допомогти спрямувати подальші дослідження вікових змін серця та взаємодії імунних клітин із фібробластами.

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