Навчання свідків і рятувальників не поліпшило виживаність — STAT News

У Чикаго, США, представили результати рандомізованого контрольованого дослідження, яке не виявило поліпшення виживаності після раптової зупинки серця попри навчання диспетчерів 911, працівників екстрених служб і потенційних очевидців надавати допомогу. Результати обговорили на науковій сесії Американської асоціації серця та одночасно опублікували в журналі New England Journal of Medicine, повідомляє STAT News.

Результат випробування

Попередні спостережні дослідження вказували, що ширше й комплексніше навчання громад може бути корисним. Воно охоплює підготовку диспетчерів 911, служб екстреного реагування та людей, які можуть стати очевидцями раптової зупинки серця. Однак нове випробування не підтвердило, що такий підхід уже підвищує виживаність. Дослідники водночас не відкидають, що для прояву можливого ефекту потрібно більше часу.

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Чому швидкість допомоги критична

За даними видання, у 2026 році раптова зупинка серця поза лікарнями у США може статися приблизно у 350 тисяч людей. Це не те саме, що серцевий напад, а виживає лише близько однієї людини з десяти. Серцево-легенева реанімація та дефібриляція можуть врятувати життя і зберегти функції мозку, однак для цього очевидці або екстрені служби мають почати діяти негайно. Шанси на виживання знижуються на 10% за кожну хвилину без серцево-легеневої реанімації. Як можливий орієнтир дослідники згадали Данію, де діють вимоги щодо навчання СЛР.

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