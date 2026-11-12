Naver уклала контракт на ШІ-обчислення на 2 трлн вон — Korea Herald

У Південній Кореї технологічна компанія Naver уклала контракт із неназваним клієнтом зі США на надання обчислювальних послуг для штучного інтелекту вартістю приблизно 2 трлн вон, або $1,5 млрд. Угода передбачає використання близько 20 мегаватів обчислювальної потужності протягом чотирьох-п’яти років, повідомляє Korea Herald.

Розширення інфраструктури ШІ

Гендиректорка Naver Чхве Су Йон заявила, що американська компанія стала першим клієнтом проєкту AI factory. Компанія розвиває цей проєкт разом із Brookfield та Nvidia: запуск потужностей на 55 мегаватів запланований на першу половину 2027 року, коли Naver очікує почати отримувати дохід. До 2028 року потужність планують збільшити до 200 мегаватів.

Фінансовий директор Кім Хі Чхоль повідомив, що Naver веде переговори з понад десятьма потенційними замовниками за межами Азії, зокрема з великими розробниками моделей ШІ, щодо решти 180 мегаватів. Чхве Су Йон також зазначила, що дефіцит дата-центрів із рідинним охолодженням, здатних підтримувати чипи Nvidia Vera Rubin нового покоління, може посилити позиції компанії.

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Інвестиції в логістику

Одночасно Naver планує створити дочірню логістичну компанію та розширити мережу орендованих фулфілмент-центрів. Операції зі складами й доставкою компанія має намір залишити партнерам, а дані про покупки використовувати для прогнозування попиту та оптимізації розміщення запасів. До 2030 року ці інвестиції можуть сягнути майже 1 трлн вон, хоча структура фінансування має обмежити вплив на грошові потоки та прибуток.

У третьому кварталі виручка Naver досягла рекордних 3,47 трлн вон, що на 10,7% більше, ніж роком раніше. Водночас операційний прибуток скоротився на 20,9% — до 451,3 млрд вон через збільшення витрат на ШІ-інфраструктуру, контент та офлайн-дані.

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