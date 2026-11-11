Навроцький закликав відбудувати Конституційний трибунал у Польщі — Polsat News

Президент Польщі Кароль Навроцький під час урочистостей з нагоди Національного свята незалежності на площі Пілсудського у Варшаві закликав до спільних зусиль для відбудови Конституційного трибуналу, повідомляє Polsat News.

Заклик щодо трибуналу

Навроцький заявив, що польський народ заслуговує на вільний Конституційний трибунал — вільний від поліцейських кордонів і політиків. Він висловив переконання, що в наступні роки, місяці чи тижні інституцію можна оздоровити та повернути вільним громадянам.

Президент додав, що трибунал має служити державі та конституції, а не черговим парламентським більшостям і політичним партіям. Він звернувся до прем'єрів і маршалків із закликом спільно працювати над його відбудовою.

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Заява щодо фінансів

Під час промови Навроцький також подякував Війську Польському, представникам служб і працівникам Національної податкової адміністрації. Він зазначив, що його дружина, перша леді, раніше працювала в цій структурі.

Окремо президент звернувся до міністра фінансів Анджея Доманського. Навроцький пов'язав із його роботою, на його думку, невдалі рішення та погану ситуацію в польських державних фінансах, водночас наголосивши, що це не стосується праці службовців і посадовців податкової адміністрації.

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