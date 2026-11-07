NBA нарощує присутність у Мексиці, франшиза не в найближчих планах — Channel NewsAsia

NBA розширює цілорічну присутність у Мексиці через молодіжні програми, підготовку тренерів, локалізований цифровий контент і заходи для вболівальників. Водночас поява мексиканської франшизи не входить до найближчих планів ліги, повідомляє Channel NewsAsia.

Керівник операцій NBA у Латинській Америці та Канаді Рауль Саррага назвав Мексику одним із головних пріоритетів ліги через зростання популярності баскетболу. За його словами, у країні налічується близько 30 млн прихильників NBA — більш ніж удвічі більше, ніж 12–14 років тому.

Аудиторія та матчі

За даними ліги, минулого сезону 21,6 млн унікальних уболівальників у Мексиці дивилися прямі трансляції матчів NBA через стримінгові платформи. На орієнтовані на Мексику акаунти NBA у соцмережах підписані понад 8 млн користувачів, а цифровий контент забезпечує близько 200 млн взаємодій на рік.

«Денвер Наггетс» та «Індіана Пейсерс» мають провести матч регулярного сезону на арені Arena CDMX у Мехіко. Це буде 35-та гра NBA у Мексиці з 1992 року — більше, ніж у будь-якій іншій країні за межами США та Канади.

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Ліга прагне не обмежуватися щорічними матчами у столиці. Серед ініціатив — молодіжні тренування, програми для тренерів, інтерактивний захід для вболівальників NBA House та розвиток локального контенту. Постійною присутністю NBA в країні також є клуб «Мехіко-Сіті Капітанес» — перша команда NBA G League, що базується за межами США та Канади.

Питання майбутньої франшизи

Інтерес до баскетболу в країні також зріс після того, як новачок «Мемфіса» Карім Лопес став першим уродженцем Мексики, обраним у першому раунді драфту NBA. Саррага зазначив, що програми Jr. NBA, тренерські ініціативи та «Капітанес» можуть допомогти гравцям розвиватися та прагнути потрапити до NBA.

Водночас Рада керівників NBA у березні дозволила формально вивчати можливість розширення ліги до Лас-Вегаса та Сіетла. Комісар NBA Адам Сільвер заявляв, що ліга сподівається до кінця 2026 року вирішити, чи додавати одну або дві команди. За словами Сарраги, Мексика має інфраструктуру, аудиторію, ділову активність і динаміку для франшизи, але не є частиною цього найближчого процесу.

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