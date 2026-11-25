Національна баскетбольна асоціація США планує залучити щонайменше 10 млрд євро для будівництва нових і модернізації наявних баскетбольних арен та прилеглих розважальних кварталів у Європі. Ініціатива пов’язана з підготовкою НБА до запуску нової європейської ліги спільно з Міжнародною федерацією баскетболу у 2027 році, повідомляє Channel NewsAsia.

Інвестори та окрема програма

До програми планують залучити Apollo Sports Capital, Ares Management, компанію Arctos, що належить KKR, Blackstone, HPS Investment Partners, J.P. Morgan, Sixth Street і Stonepeak. НБА наголосила, що цей проєкт є окремим від процесу відбору інвесторів, які зможуть володіти командами майбутнього європейського змагання.

Мета програми — надати потенційним клубам і групам власників доступ до довгострокового капіталу, а також використати досвід НБА у створенні сучасних спортивних споруд. Ліга веде переговори з потенційними власниками клубів і партнерами щодо континентального турніру, який працюватиме разом із ФІБА.

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Арени як цілорічні майданчики

Комісіонер НБА Адам Сільвер заявив, що сучасні арени й пов’язані з ними девелоперські проєкти можуть посилити бізнес клубів та поліпшити досвід глядачів. За даними НБА, у багатьох великих містах Європи бракує закритих арен із місткістю, інфраструктурою для гостей та медійною інфраструктурою, звичними для професійного спорту Північної Америки.

Залежно від місцевих умов проєкти можуть включати не лише арени, а й житло, офіси, ресторани, магазини та громадські простори. Майданчики планують використовувати протягом усього року для баскетболу, концертів та інших заходів. НБА очікує, що сукупні капітальні зобов’язання згодом перевищать 10 млрд євро, коли до ініціативи долучатимуться нові інвестори.

Дослідження The Sports Consultancy, на яке посилається НБА, оцінює потенційний валовий внесок нової ліги в економіку Європи більш як у 24 млрд євро за перше десятиліття. Воно також прогнозує майже 15 тис. робочих місць у перерахунку на повну зайнятість щороку та близько 70 млн глядачів.

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