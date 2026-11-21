Хакери цього тижня зламали систему Міністерства сільського господарства США, яку відомство використовує для надсилання виплат фермерам. Як повідомляє Channel NewsAsia, Reuters з посиланням на NBC News пише, що про інцидент розповіли два колишні посадовці міністерства, обізнані із ситуацією.

Повідомлення для працівників

За словами колишніх посадовців, Міністерство сільського господарства США поінформувало своїх працівників про інцидент у четвер. Наразі відомий масштаб проникнення обмежується базою даних, яку використовують для виплат фермерам.

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Ризик доступу до інших даних

Співрозмовники NBC News застерегли, що скомпрометована система потенційно може відкрити доступ до чутливішої інформації. Серед таких даних вони назвали відомості про безпеку харчових продуктів і дослідження захворювань, що передаються від тварин.

Хто стоїть за кібератакою, наразі невідомо. Агентство з кібербезпеки та безпеки інфраструктури США переадресувало запитання щодо інциденту до Міністерства сільського господарства. Відомство не надало негайного коментаря у відповідь на запит журналістів.

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