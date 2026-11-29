Голова Федеральної комісії зі зв’язку США Брендан Карр заявив, що телеканал NBC більше не транслюватиме рекламу з критикою американської військової допомоги Ізраїлю. Як повідомляє UPI, ролик показали під час спеціального випуску Saturday Night Live до Дня подяки, після чого його розкритикували єврейські громадські організації.

Ролик Every Three Seconds

30-секундний ролик Every Three Seconds, який вийшов в ефір у середу, профінансувала про-палестинська організація Institute for Middle East Understanding Policy Project. У відео зіставляють кадри американської дівчинки, яка збирає 400 доларів на велосипед, і палестинської дівчинки, що втратила ногу внаслідок ізраїльських авіаударів у Газі.

Закадровий голос у ролику стверджує, що уряд США кожні три секунди надсилає Ізраїлю 400 доларів коштів платників податків. Карр написав у соцмережі X, що NBC прибере рекламу з ефіру та більше її не транслюватиме. Він додав, що ролик широко описували як антисемітський, однак не уточнив, чи втручалася Федеральна комісія зі зв’язку в рішення телеканалу.

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Мета кампанії та реакція

Організація заявила, що реклама має мобілізувати опір можливій новій угоді США та Ізраїлю про військову допомогу. Чинна десятирічна угода на 38 мільярдів доларів спливає 2028 року. Організація послалася на повідомлення ізраїльських медіа, за якими адміністрація Трампа може укласти нову п’ятирічну угоду з порівнянним або більшим річним обсягом допомоги.

Виконавча директорка IMEU Маргарет ДеРеус заявила Semafor, що американці мають знати, на що витрачають їхні гроші. Генеральний директор Антидифамаційної ліги Джонатан Ґрінблатт засудив показ ролика на NBC, звинувативши рекламу в демонізації Ізраїлю та викривленні даних про використання коштів американських платників податків.

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