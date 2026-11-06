NBP очікує інфляцію 4,2% у Польщі в 2027 році — RMF24

Національний банк Польщі оприлюднив новий прогноз, за яким інфляція в країні у 2027 році становитиме 4,2% після 3,1% у 2026 році. У 2028 році темп зростання споживчих цін, за центральним сценарієм банку, має знизитися до 2,8%, повідомляє RMF24.

Прогноз інфляції

Оцінки містяться у новому «Звіті про інфляцію», який також охоплює прогноз економічного зростання. Проєкцію підготували за припущення, що процентні ставки залишатимуться незмінними.

Центральний банк вказує на подорожчання енергетичної та сільськогосподарської сировини на світових ринках. Від часу попереднього прогнозу, опублікованого в липні, ціни на обидві групи товарів знову зросли.

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Енергія, продукти та економічне зростання

Як зазначив NBP, вищі ціни на сировину сприятимуть помітнішому зростанню внутрішніх цін на енергію у 2026–2027 роках. Із певним запізненням цей чинник також позначатиметься на базовій інфляції та цінах на продовольство.

У 2028 році вплив цих факторів має послабшати через очікуване зниження цін на енергетичну сировину. Банк також прогнозує зростання ВВП Польщі на 3,6% у 2026 році та на 2,8% у 2027 і 2028 роках. За оцінкою NBP, прогнозована динаміка економіки на 2026–2028 роки загалом близька до липневого сценарію.

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