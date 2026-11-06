NCERT попередила банки та операторів інфраструктури про ШІ-кібератаки — Dawn

Національна команда реагування на кіберінциденти NCERT попередила про активніше використання штучного інтелекту, автоматизованих ботів, ботнетів та агентних інструментів для атак з використанням облікових даних і скоординованих кібератак. Особливу увагу відомство порадило приділити фінансовим установам та об’єктам критичної інфраструктури, повідомляє Dawn.

У рекомендаціях від 5 листопада NCERT зазначила, що такі інструменти можуть дозволити зловмисникам і організованим кіберзлочинним групам збільшувати масштаб, швидкість і складність операцій. ШІ та автоматизацію можуть застосовувати для розвідки, пошуку вразливостей, атак з використанням облікових даних і запуску скоординованих кібератак.

Ризики для банків

Банки можуть стати ціллю атак на основні банківські системи, платформи цифрового банкінгу, платіжні системи та клієнтські застосунки. Серед можливих сценаріїв NCERT назвала порушення роботи онлайн-сервісів, автоматизовані атаки з використанням облікових даних і маніпуляції з відображенням залишків на рахунках.

Ознаками потенційної атаки для фінансового сектору можуть бути часті автоматизовані спроби входу, повторні помилки автентифікації, незвичні запити через програмні інтерфейси API, нетипові операції, розбіжності між записами основної банківської системи та відображеним балансом, а також несанкціонований доступ до платежів.

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Вразливість інфраструктури

Для критичної інфраструктури ризики створюють сторонні постачальники послуг, підключені пристрої інтернету речей, вразливості промислових систем керування та незахищений віддалений доступ. Це може стосуватися нафтогазових об’єктів, водопостачання, електрогенерації та розподільчих електромереж, виробництва, транспорту й інших важливих сервісів.

NCERT вказала на нещодавні кібератаки на холодильники й морозильні камери супермаркетів у Європі як приклад фізичних і комерційних наслідків атак на підключені операційні системи. Водночас команда наголосила, що застосування ШІ в цих інцидентах не підтверджено.

Фінансовим установам радять перевірити захист основних банківських систем, API, інтеграцій зі сторонніми сервісами, платіжних шлюзів і цифрових застосунків, використовувати багатофакторну автентифікацію та контролювати активність ботів. Операторам комунальних послуг рекомендували обмежити прямий доступ з інтернету й віддалене підключення, сегментувати мережі операційних та інформаційних технологій, оновлювати системи й підтримувати резервні процедури для критичних процесів.

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