NDC заявила, що безкоштовно видала форми 80% кандидатів — Premium Times Nigeria

У Нігерії Нігерійський демократичний конгрес (NDC) заявив, що близько 80% його кандидатів на виборах 2027 року не змогли оплатити форми для висловлення зацікавленості у висуванні. Партія видала їм ці форми безкоштовно, повідомляє Premium Times.

Пояснення NDC

Речник NDC Оса Директор заявив, що кандидати не мали змоги придбати форми через високий рівень бідності, голоду та нестатків у країні. За його словами, це також вплинуло на фінансові можливості партії.

Директор поклав відповідальність за бідність і голод на правлячий Всепрогресивний конгрес (APC) та його економічну політику. Речник не уточнив, хто саме з кандидатів NDC отримав форми безкоштовно.

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Звітність і кампанія

За словами речника, національний скарбник NDC Джон Одеї має оприлюднити та представити фінансовий звіт партії у понеділок під час третього засідання Національного виконавчого комітету NDC в Абуджі.

На цьому ж засіданні партія планує представити Національну кампанійну раду. До неї мають увійти структури для президентської кампанії, виборів до Національної асамблеї, губернаторських виборів і виборів до законодавчих органів штатів. Кандидатам також мають вручити сертифікати для відповідних посад. Національний речник APC Фелікс Морка не відповів на запити Premium Times щодо звинувачень NDC.

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