Національне агентство із забезпечення дотримання законодавства щодо наркотиків Нігерії (NDLEA) заявило про затримання в Лагосі громадянки Південно-Африканської Республіки, у багажі якої, за даними відомства, виявили 36,65 кг кокаїну. Як повідомляє Premium Times Nigeria, затримання відбулося в міжнародному аеропорту Муртали Мухаммеда.

Кокаїн у двох валізах

За версією NDLEA, жінку затримали 7 жовтня у залі вильоту, коли вона готувалася сісти на рейс Qatar Airways до ПАР із пересадкою в Досі. Під час огляду двох валіз правоохоронці нібито знайшли 30 брикетів кокаїну загальною вагою 36,65 кг.

В агентстві заявили, що наркотики були обмотані клейкою стрічкою, розподілені на сім пакунків і замасковані сушеним перцем. За даними NDLEA, затримана також назвала двох імовірних причетних до перевезення: людину у США та автодилера з Лагоса.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Затримання автодилера

Агентство повідомило, що 14 жовтня затримало 46-річного Ученну Віктора Умуннакве, якого назвало автодилером. За версією NDLEA, він зустрів жінку в аеропорту та організував її проживання в готелях Santiago Hotel в Амуо-Одофіні й Cynarisso Hotel поблизу аеропорту перед запланованим вильотом. Видання зазначає, що чоловік нібито визнав ці обставини.

В окремій операції 21 жовтня в аеропорту Лагоса затримали 62-річну Анетор Глорію Убонг, рієлторку з Ричмонда у штаті Техас, яка має паспорти Нігерії та США. NDLEA стверджує, що в одній із її зареєстрованих валіз знайшли 18 пакунків канабісу, відомого як Loud, вагою 9,45 кг. За даними агентства, речовину сховали в коробці, обгорнутій подарунковим папером.

Читай нас у