Небезпечні шторми засипали градом південний схід Квінсленду — ABC News Australia

Серія небезпечних гроз у понеділок засипала градом громади на південному сході австралійського штату Квінсленд. У Меріборо після негоди град великими скупченнями вкрив дорогу, повідомляє ABC News.

Зливи та град у Квінсленді

Бюро метеорології видало кілька попереджень про дуже небезпечні та сильні грози для території від районів на північ від Меріборо до півночі Нового Південного Уельсу. У Курої, на Саншайн-Кост, за 30 хвилин зареєстрували понад 50 міліметрів опадів.

Житель Херві-Бея на ім’я Майкл розповів радіостанції ABC 612, що під час грози його газон перед будинком був укритий градом, який нагадував м’ячі для гольфу. За його словами, через град він не бачив трави, а подвір’я виглядало так, ніби там випав сніг.

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Попередження на вівторок

Станом на 21:00 попередження про сильну грозу залишалося чинним для частин регіонів Центральне нагір’я та вугільні райони, Вайд-Бей і Бернетт, а також Дарлінг-Даунс і Гранітний пояс.

Бюро метеорології прогнозує подальшу екстремальну погоду для значної частини південного сходу Квінсленду у вівторок. Синоптики попередили, що дуже небезпечні грозові осередки можуть спричинити один або два нетривалі торнадо. Старший синоптик Ангус Гайнс заявив, що негода може завдати значної шкоди, зокрема через великий град, пошкодження від вітру та раптові підтоплення.

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