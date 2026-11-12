Nebius планує витратити $40 млрд на ШІ-інфраструктуру у 2027 році — TechCrunch

У США компанія Nebius планує витратити $40 млрд на розбудову інфраструктури для штучного інтелекту у 2027 році. Фінансувати проєкти вона розраховує передоплатами клієнтів і позиками, забезпеченими контрактами на майбутні послуги, повідомляє TechCrunch.

Компанія прогнозує, що передоплати разом із фінансуванням під контракти інвестиційного рівня покриють до 85% капітальних витрат обсягом $40–45 млрд у 2027 році. Фінансова директорка Марія Дель Дадо Алонсо Санчес назвала серед контрактів, які можуть бути профінансовані таким способом, угоди з Microsoft і Meta. Наприкінці кварталу Nebius мала $7,4 млрд готівки.

Затримка в дата-центрі Нью-Джерсі

Водночас постачання обчислювальних потужностей для Microsoft у дата-центрі у Вайнленді, штат Нью-Джерсі, затримується на кілька місяців. Вартість контракту Nebius із Microsoft становить до $19,4 млрд. До кінця 2026 року компанія планує поставити лише трохи більш як половину передбачених для Microsoft потужностей, а решту — у другому кварталі 2027 року.

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За словами головного директора з продуктів та інфраструктури Nebius Андрія Короленка, оператор майданчика DataOne швидше, ніж очікувалося, згортає тимчасову генерацію електроенергії під час переходу на паливні елементи Bloom Energy. Розслідувальний сайт Floodlight у серпні повідомив щонайменше про 45 газових генераторів, що працювали на об'єкті DataOne без дозволів на їх експлуатацію. Регулятори Нью-Джерсі оштрафували об'єкт на $1,1 млн, встановивши порушення федерального законодавства. DataOne також є відповідачем у позові мешканців прилеглої території, які заявляють про постійний гул від дата-центру.

Умови контракту та фінансові показники

Згідно з викладом умов угоди Nebius, Microsoft може припинити отримання послуг, яких стосується затримка, після пільгового періоду, якщо строки буде пропущено і не запропонують альтернативні потужності. Контракт також передбачає фінансові санкції за несвоєчасне постачання. Nebius заявила, що Microsoft брала участь у плануванні, однак не уточнила, чи погодила компанія нові строки.

Nebius прогнозує виручку в $12–13 млрд у 2027 році та очікує вийти на беззбитковість до оподаткування у четвертому кварталі того року. Її виручка у третьому кварталі становила $981 млн, що на 571% більше, ніж роком раніше. Водночас компанія знизила прогноз виручки на 2026 рік на $200 млн — до $3 млрд, пославшись на затримки на майданчиках третіх сторін, зокрема в Нью-Джерсі. Після оприлюднення звітності акції Nebius впали на 17%.

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