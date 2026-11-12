Негода в Італії заблокувала дороги й затопила будівлі — ANSA English

Потужні зливи та вітер швидкістю до 90 км/год другий день поспіль вирують на заході Італії. Найбільше від негоди постраждали регіони Лігурія і Тоскана: негода повалила дерева, спричинила зсуви, підтоплення та перекриття доріг. За прогнозом, несприятливі погодні умови триватимуть до суботи, повідомляє ANSA English.

Збитки для бізнесу

У відділенні торговельної асоціації Confcommercio в Ла-Спеції заявили, що вода й багнюка проникли до десятків магазинів, ремісничих майстерень і складів. Це завдало значних збитків товарам, меблям, техніці та інженерним системам.

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Рятувальні роботи та закриття шкіл

Через негоду пожежники здійснили сотні виїздів. Уночі вони, зокрема, врятували 60 працівників, які опинилися заблокованими в затоплених будівлях.

Школи в лігурійській провінції Ла-Спеція не працюватимуть у п’ятницю другий день поспіль. Критичною залишається ситуація і в тосканській провінції Масса-Каррара, повідомила місцева префектура.

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