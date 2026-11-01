Негода закрила три аеропорти Непалу, два рейси спрямували до Індії — Kathmandu Post

У Непалі негода в неділю порушила авіасполучення: аеропорти Бхаратпур, Сурхет і Бхайрахава припинили роботу, а два міжнародні рейси, що прямували до Катманду, перенаправили до Індії. Про це повідомляє Kathmandu Post.

Рейси перенаправили до Калькутти та Лакхнау

Станом на 09:00 три аеропорти залишалися закритими через несприятливі погодні умови на маршрутах зльоту та посадки. У суботу ввечері рейс Thai Airways із Бангкока, який мав прибути до Катманду о 23:25, перенаправили до Калькутти. Літак до ранку неділі не повернувся до Непалу.

Рейс Air India з Делі, запланований до прибуття в Катманду о 00:25, скерували до Лакхнау. Літак також не повернувся до Непалу до ранку. Водночас аеропорт Лукла, який не працював у п’ятницю та суботу через негоду, у неділю відновив роботу.

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Низька хмарність у Катманду

У міжнародному аеропорту Трібхуван у Катманду погодні умови також ускладнювали злети й посадки. Оглядовий гірський рейс Shree Airlines мусив піти на друге коло, а два літаки Buddha Air виконали невдалі заходи на посадку.

За словами речника аеропорту Санджая Кумара, видимість знизилася з 4 000 до 3 000 метрів, а нижня межа хмарності становила 500 футів. Він зазначив, що посадки можуть ускладнюватися, коли цей показник опускається нижче 1 500 футів. Рейси виконували за правилами польотів за приладами, а міжнародні рейси мали витримувати інтервали від 10 до 12 хвилин.

На неділю в аеропорту Катманду було заплановано 144 внутрішні авіарухи та близько 100 міжнародних рейсів.

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