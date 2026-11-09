У Дагестані, Росія — держава-агресор, через негоду без електропостачання залишилися 89 сіл і міст. Аварія в місцевій електромережі сталася після двох днів сильних дощів, снігопадів і поривчастого вітру.

Про відключення повідомило Міністерство з надзвичайних ситуацій Росії, дані якого наводить Interfax. Наразі невідомо, скільки людей постраждали від знеструмлення та в яких районах республіки відключення були найбільш масштабними.

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Відновлювальні роботи

Як повідомляє The Moscow Times, ремонтні бригади працювали над відновленням електропостачання. Завершити ремонт планували приблизно до 20:00 за московським часом у понеділок.

Стан інфраструктури

Перебої з електроенергією та інші збої в роботі комунальних систем у Дагестані трапляються часто. У 2024 році міністерство житлового господарства республіки оцінювало, що близько 70% муніципальної інфраструктури регіону було критично зношеним. Дагестан є одним із найбідніших регіонів Росії.

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