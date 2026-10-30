Неналежний нагляд сприяв смерті ув’язненого в Канберрі — ABC News Australia

Коронерка Австралійської столичної території Люсінда Вілсон встановила, що неналежний нагляд у в’язниці Alexander Maconochie Centre у Канберрі, Австралія, сприяв смерті 34-річного Джастіна Джеймса Корді внаслідок самогубства. Про висновки коронерки повідомляє ABC News.

Корді помер 26 лютого 2023 року — через два дні після затримання поліцією Австралійської столичної території та через п’ять днів після звільнення з в’язниці. Напередодні затримання поліція отримувала інформацію про його суїцидальні думки й занепокоєння щодо можливого повернення до ув’язнення. Раніше, у 2020 році, він уже намагався накласти на себе руки під вартою.

Перевірки камер

Корді перевели до Alexander Maconochie Centre 25 лютого 2023 року після слухання в суді Австралійської столичної території. Коронерка дійшла висновку, що він мав доступ до предметів, які використав для самогубства, а належне спостереження могло б виявити його підготовку та дати змогу втрутитися.

На записах камер спостереження видно, як співробітник о 11:40 зазирнув до камери через заслінку у дверях, але не відчинив їх. До 13:03 інших перевірок на відео не зафіксували, хоча у формі спостереження була зазначена перевірка опівдні. Вілсон рекомендувала змінити процедури огляду камер, зокрема зобов’язати працівників заходити всередину під час візуальної перевірки. Також вона порадила проводити та документувати вибіркові перевірки систем зберігання й обліку прибирального обладнання.

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Зауваження до дій поліції та суду

Розслідування також стосувалося перебування Корді під вартою поліції після затримання 24 лютого. Його затримали за підозрою у викраденні автомобіля та втечі від поліції, під час якої правоохоронці застосували електрошокер. Інформацію про його психічний стан не передали офіцерам, які проводили затримання, а про завдані ним собі травми не повідомили парамедикам і працівникам лікарні.

Коронерка назвала окремі аспекти надання допомоги під час перебування під вартою поліції такими, що не відповідали належним стандартам і викликали занепокоєння щодо громадської безпеки. Водночас вона встановила, що ці недоліки не сприяли смерті Корді. Вілсон рекомендувала надати поліцейським письмові інструкції та провести навчання щодо оцінки фізичного й психічного стану затриманих, передавання інформації та забезпечення медичного огляду.

Окремо коронерка звернула увагу на відсутність суботньої роботи служби оцінки психічного здоров’я та взаємодії із судом, яка надає консультації Суду магістратів Австралійської столичної території у будні. Вона рекомендувала Canberra Health Services забезпечити роботу цієї служби в усі дні, коли проводять слухання щодо застави, включно з вихідними та державними святами.

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