Непал готує четверту зміну правил землекористування — Kathmandu Post

Уряд Непалу готує четверту поправку до Правил землекористування 2022 року, щоб тимчасово послабити обмеження на поділ земельних ділянок у місцевих адміністративних одиницях, де не завершили класифікацію земель. Наразі такі операції призупинені у 333 одиницях. Про це повідомляє Kathmandu Post.

Міністерство управління земельними ресурсами, кооперативів, федеральних справ і загального управління вже передало проєкт змін на погодження до Міністерства фінансів. Після отримання згоди документ мають спрямувати до Міністерства права, а чинності він набуде лише після схвалення Кабінетом міністрів.

Класифікацію завершили 420 одиниць

За даними земельного міністерства, землю за встановленими категоріями класифікували лише 420 із 753 місцевих адміністративних одиниць країни. Закон про землекористування 2019 року зобов'язує місцеві органи влади створювати ради з питань землекористування та проводити класифікацію на підставі карт і даних, наданих державою.

Правила передбачають класифікацію земель за 10 категоріями, серед яких сільськогосподарські, житлові, промислові, лісові, комерційні території, а також території для видобутку корисних копалин. У місцевостях без завершеної класифікації обмежили операції з поділу частин ділянок. Водночас дозволені угоди з цілими ділянками, поділ спадщини, передання спадкових прав, операції за рішеннями суду та видалення записів із земельного реєстру.

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Брак коштів і технічних фахівців

Уряд уже неодноразово продовжував строки та тимчасово послаблював обмеження, однак після завершення відстрочок заборони поверталися. У вересні 2024 року земельні адміністративні послуги, зокрема поділ ділянок, зупинили у 620 місцевих адміністративних одиницях, оскільки класифікацію тоді завершили лише 133 з них.

Президент Асоціації муніципалітетів Непалу Бхім Прасад Дхунгана заявив, що багатьом муніципалітетам бракує коштів і технічного персоналу. За його словами, класифікація земель коштує щонайменше від 1,5 млн до 2 млн непальських рупій, а достатнього фінансування від федеральної та провінційної влади місцеві органи не отримали.

Обмеження зачепили девелоперів і власників землі, яким потрібно продати частину ділянки для покриття невідкладних витрат. Президент Федерації розвитку земельного й житлового будівництва Непалу Бішну Гіміре зазначив, що найбільше від зупинки операцій потерпають окремі землевласники.

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