Непал і Бутан запропонували пункт про гори й клімат для COP31 — Climate Home News

Непал і Бутан запропонували додати до порядку денного кліматичного саміту COP31 в Анталії, Туреччина, окремий пункт щодо гірських регіонів і зміни клімату. Ініціатива під назвою «Потепління на 1,5°C у горах» має закріпити розгляд гірської проблематики в офіційному процесі Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, повідомляє Climate Home News.

У поданні до президентства COP31 та керівництва секретаріату ООН зі зміни клімату Непал запропонував проводити наукову оцінку ризиків, пов’язаних із перевищенням межі потепління у 1,5°C, щорічний діалог високого рівня та створити окрему робочу програму. Також країна прагне поліпшити доступ гірських держав до кліматичного фінансування.

Ризики для Гімалаїв

Керівник підрозділу з управління зміною клімату Міністерства сільського господарства, лісів і довкілля Непалу Махешвар Дхакал заявив, що країни Гімалаїв стикаються зі спільними загрозами, зокрема руйнуванням льодовиків і повенями через прориви льодовикових озер. За його словами, Непал намагається об’єднати гімалайські країни навколо цієї ініціативи.

Наприкінці серпня обвал льодовикового схилу на кордоні з Тибетом спричинив потік води та уламків річкою Бхоте-Коші. За даними урядової оцінки потреб, унаслідок стихії понад 6 тисяч людей загинули або зникли безвісти, а фізичні та економічні втрати оцінено у 2,7 млрд доларів. На відновлення й реконструкцію, за оцінкою влади, знадобиться близько 4,8 млрд доларів.

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Фінансування відновлення

Непалу попередньо виділили 21,6 млн доларів із нового Фонду реагування на втрати та збитки ООН для допомоги після катастрофи на Бхоте-Коші. Дхакал наголосив, що ця сума становить лише незначну частину потреб країни.

Влада Непалу також хоче винести на міжнародний рівень питання про кредити на розвиткові проєкти, які руйнують кліматичні лиха. Як приклад Дхакал навів проєкт питного водопостачання Меламчі, що отримав 312 млн доларів від Азійського банку розвитку та був зруйнований великою повінню у 2021 році. Остання катастрофа на Бхоте-Коші, за його словами, знищила 12 гідроенергетичних об’єктів і сонячні енергосистеми.

Чи розглянуть пропозицію Непалу й Бутану на відкритті COP31, наразі не визначено: уряди та співголови саміту продовжують консультації.

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