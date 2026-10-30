Непал не надіслав Індії та Китаю кліматичну пропозицію — Kathmandu Post

У Непалі через місяць після пропозиції прем’єр-міністра Балендри Шаха створити спільний з Індією та Китаєм механізм кліматичної стійкості Гімалаїв влада ще не подала сусідам офіційного документа. Міністерства закордонних справ та сільського господарства, лісів і довкілля готують концептуальну записку та консультуються з профільними установами, повідомляє Kathmandu Post.

Ініціатива на Генасамблеї ООН

Шах представив ідею Himalayan Climate Resilience Mechanism 24 вересня під час виступу на 81-й сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку. Він запропонував Непалу, Індії та Китаю обмінюватися супутниковими даними й експертизою, контролювати небезпечні льодовикові озера та посилити спільні системи раннього попередження.

Ініціативу оголосили після повені в районі Бхотекоші на кордоні Непалу й Тибету 26 серпня. За даними уряду Непалу, внаслідок стихії загинули 1 550 людей, а доля ще понад 5 500 залишалася невідомою. Матеріальні збитки оцінили у 4,7 млрд доларів.

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Позиції Індії та Китаю

Нью-Делі офіційно не коментував ініціативу. Водночас двоє колишніх індійських дипломатів, обізнаних із підходом влади країни, заявили виданню, що Індія позитивно ставиться до механізму обміну інформацією, зокрема для систем раннього попередження.

Китай висловлював загальну готовність до співпраці у сфері клімату та управління ризиками стихійних лих, але прямо не підтримав тристоронній механізм. 2 вересня МЗС КНР повідомило, що передало Непалу супутникові знімки, гідрологічні дані та інформацію для раннього попередження після серпневої катастрофи.

Колишній головний секретар і глава зовнішньополітичного відомства Непалу Шанкер Дас Байрагі зазначив, що Катманду має визначити структуру, цілі та практичні параметри механізму перед зверненням до Індії й Китаю. Він також застеріг, що питання може викликати геополітичні суперечки через охоплення Тибету та обмін інформацією про спільні річки й льодовики.

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