Непал очікує дощів і снігу через циклон у Бенгальській затоці — Kathmandu Post

У Непалі область низького тиску над Бенгальською затокою може посилитися до циклонічного шторму та принести дощі в окремі райони країни і снігопади у високі Гімалаї. Департамент гідрології та метеорології попередив, що погодна система може впливати на країну з 28 жовтня до 1 листопада, повідомляє Kathmandu Post.

Ризики для врожаю і туризму

Метеорологи закликали фермерів захистити рис, що достигає на полях, а також уже зібраний урожай, залишений для сушіння. Відомство зазначило, що поки зарано визначати точну кількість опадів і рівень небезпеки, однак негода може вплинути на сільське господарство та туристичну сферу.

Метеоролог Бінод Покхарел попередив про можливі погодні ризики в Непалі з 29 жовтня до 1 листопада. За його оцінкою, ризик опадів буде відносно високим 30 і 31 жовтня. Поточні прогнози вказують на можливість дощів у більшій частині країни та сильних злив у деяких районах, зокрема в Катманду і 28 районах провінцій Коші, Мадхеш, Багматі, Гандакі та Лумбіні. Окремої уваги, за словами Покхарела, потребує Мананг.

Він також зазначив, що система з Бенгальської затоки може взаємодіяти з висотною улоговиною, що збільшить імовірність сильних опадів.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Система рухається до узбережжя Індії

За даними непальського департаменту, область низького тиску сформувалася в п'ятницю над східно-центральною та прилеглою південно-східною частинами Бенгальської затоки. Очікується, що вона рухатиметься на захід-північний захід, посилиться до циклонічного шторму до понеділка та прямуватиме до узбережжя півночі штату Андхра-Прадеш і півдня штату Одіша в Індії.

Індійський метеорологічний департамент також повідомив про посилення системи. Там прогнозують, що вона пройде стадії депресії та глибокої депресії, а в понеділок вранці перетвориться на циклонічний шторм над західно-центральною частиною Бенгальської затоки.

Експерт із клімату та довкілля Уджвал Упадх'яй порадив фермерам зібрати врожай і перенести його в захищене місце, а також рекомендував призупинити трекінг у високих Гімалаях на цей період. За його словами, дощі можуть бути з перервами, а в окремих районах можливий град.

Читай нас у