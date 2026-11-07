Непал перевірить дозвіл на MBBS після голодування лікаря — Kathmandu Post

У Непалі уряд створить комісію для перевірки рішення про дозвіл на навчальні програми, зокрема MBBS, в Університеті медичних наук Мученика Дашарата Чанда в Геті, округ Кайлаї. Рішення ухвалили після того, як лікар і активіст медичної реформи Говінда Кей Сі припинив своє 25-те голодування за підсумками домовленості з владою, повідомляє Kathmandu Post.

Перевірка програм і місць для студентів

До складу комісії увійдуть п’ятеро осіб на чолі з професором Рамешем Прасадом Ачар’єю. Вона має оцінити рішення Комісії з медичної освіти від 16 жовтня — про відкриття програм у Геті та збільшення кількості місць на програмі MBBS у Військовому медичному коледжі при Коледжі медичних наук Непальської армії.

Комісія перевірить, чи відповідали ці рішення стандартам медичної освіти, та подасть висновки уряду. Процедуру розподілу студентів продовжать після того, як уряд виконає рекомендації комісії. Якщо вона встановить недотримання необхідних стандартів або конфлікт інтересів, посадовців Комісії з медичної освіти, закладу в Геті та медичного коледжу можуть притягнути до відповідальності.

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Інші зобов’язання уряду

Кей Сі розпочав голодування 28 жовтня в Іламі, висунувши шість вимог. Він заперечував проти дозволу на програми та розподілу місць у Геті, стверджуючи, що університет не пройшов належної оцінки інфраструктури, кадрового забезпечення та відповідності стандартам.

Домовленість також передбачає, що протягом двох тижнів уряд має вжити заходів для видання ордонансу про внесення змін до Закону про Університет медичних наук Мученика Дашарата Чанда 2025 року. Зміни стосуватимуться вимог до посадовців університету та порядку їх призначення. Після видання ордонансу влада має одразу розпочати процедуру призначення нових посадовців.

Уряд також погодився виконувати зобов’язання, взяті під час 24-го голодування Кей Сі 27 липня. Їх реалізацію контролюватиме робоча група, що збиратиметься щонайменше раз на місяць. Влада пообіцяла прискорити розвиток інфраструктури державних медичних коледжів або академій медичних наук у Даделдхурі, Іламі та Удаяпурі, а також негайно просувати створення й роботу медичного коледжу в Бардібасі.

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