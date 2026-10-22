Непал попросив фонд ООН про термінову допомогу після катастрофи — Kathmandu Post

Непал подав екстрене звернення до Фонду реагування на втрати та збитки ООН після катастрофи в Расува, яка 26 серпня забрала життя 1455 людей. Майже 7 тисяч осіб зазнали поранень, а місцеперебування ще 5285 людей не встановлено. Стихія знищила інфраструктуру, гідроелектростанції та населені пункти, а потреби країни у відновленні і реконструкції оцінюють у 4,7 млрд доларів, повідомляє Kathmandu Post.

Запит до фонду ООН

Непал просить про виняткову швидку відповідь від Фонду реагування на втрати та збитки, створеного для допомоги країнам, що зазнають незворотних наслідків зміни клімату. Представник Непалу в правлінні фонду Магешвар Дхакал заявив, що країна не запитувала конкретної суми. За його словами, згадані в окремих медіа 20 млн доларів є лімітом бюджету першого раунду фінансування, а не сумою непальської заявки.

Фонд, створений 2022 року, досі не здійснив виплат жодній державі, хоча передбачає механізм швидкого реагування. У першому раунді 119 країн, що розвиваються, подали запити на 2,8 млрд доларів, тоді як фонд мав лише 342 млн доларів — приблизно 12% від заявленої потреби.

Допомога для постраждалих

За 49 днів після катастрофи постраждалі родини заявляли, що не отримали фінансової допомоги від уряду. Водночас фонд прем'єр-міністра Непалу для ліквідації наслідків лиха зібрав понад 17,75 млрд непальських рупій, або 29,75 млн доларів.

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Труонг Хюєн-Чі (Шачі), директорка Азійського координаційного офісу Asian Mountain Academic Alliance, зазначила, що найшвидше кошти можуть надійти через національний бюджет і внутрішні фонди допомоги. За її словами, виплати вдовам мають здійснюватися протягом кількох тижнів, діти мають залишатися у школах, а допомога повинна надходити людям незалежно від того, куди їх переселили.

Відновлення коштом позик

Непал значною мірою фінансує кліматичні проєкти позиками. За даними аналізу Himal Khabar, упродовж останнього десятиліття на кожен долар грантів для кліматичних проєктів через державний бюджет країна залучала понад шість доларів кредитів. Через 28 днів після катастрофи Світовий банк запропонував Непалу додаткову позику на 170 млн доларів.

Напередодні COP31 у Туреччині Непал прагне домагатися доступного та передбачуваного фінансування втрат і збитків, яке не збільшуватиме борг країни, а також механізмів, здатних оперативно реагувати на стихійні лиха.

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