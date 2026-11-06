Непал відмовився від гуманітарної допомоги Латвії — LSM English

Уряд Латвії 6 листопада скасував рішення про надання гуманітарної допомоги Непалу після того, як непальська влада дійшла висновку, що ця підтримка їй більше не потрібна. Йшлося про вантаж, підготовлений після руйнівних повеней у Непалі наприкінці серпня.

Що планували передати

Як повідомляє LSM English, 9 вересня латвійський уряд схвалив передачу Непалу 6 тисяч ковдр і 50 рятувальних шоломів. Допомогу мали надати з державних матеріальних резервів на запит Непалу.

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Вантаж готували Служба невідкладної медичної допомоги Латвії та Державна пожежно-рятувальна служба у співпраці з Державною агенцією забезпечення. Поки латвійська влада шукала відповідний і економічно доцільний спосіб транспортування, непальська сторона після оцінки ситуації вирішила, що допомога Латвії більше не потрібна.

Вантаж повернуть до резерву

Ковдри та рятувальні шоломи повернуть до державних матеріальних резервів Латвії. У вересні уряд країни також вирішив перерахувати 100 тисяч євро на рахунок спеціально створеного прем’єр-міністром Непалу фонду допомоги постраждалим від стихійних лих.

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