Непал запускає цілодобовий центр протидії онлайн-шахрайству — Kathmandu Post

У Непалі 6 листопада запускають Інтегрований центр реагування на кібер-шахрайство, який працюватиме цілодобово та має прискорити заморожування коштів, викрадених унаслідок цифрового шахрайства. Центр розмістили у новій будівлі Кібербюро поліції Непалу в Самакхуші. У його роботі братимуть участь поліція, центральний банк Nepal Rastra Bank, комерційні банки, платіжні компанії, телекомунікаційні оператори та інтернет-провайдери, повідомляє Kathmandu Post.

Заморожування коштів упродовж години

Центр прийматиме скарги через гарячу лінію, інформаційні канали, застосунки Nagarik App і Nepal Police App, онлайн-портал та інші платформи. Повідомлення мають внести до системи ведення справ, класифікувати й визначити пріоритет протягом десяти хвилин.

Упродовж наступних 10–30 хвилин представники банків, операторів платіжних систем і платіжних сервісів повинні встановити рахунок або електронний гаманець отримувача, час операції та маршрут коштів. Від 10 до 60 хвилин центр надсилатиме запити на заморожування рахунків і коштів. Якщо гроші вже переказали далі, працівники мають відстежувати ланцюг транзакцій та ініціювати заморожування на кожному наступному рахунку чи гаманці.

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У той самий 60-хвилинний строк передбачено деактивацію мобільних номерів і SIM-карт, які використовували у шахрайській схемі, а також блокування фішингових доменів та IP-адрес через інтернет-провайдерів. Речник МВС Непалу Ананда Кафле заявив, що підготовку до роботи центру завершили. За його словами, затримки в координації між установами раніше могли призводити до того, що гроші вже зникали з фінансової системи.

114 працівників у трьох змінах

За настановою про роботу центру, там працюватимуть 114 людей у трьох змінах. Поліція Непалу надасть 33 працівників, а 20 комерційних банків — 60 представників. Nepal Telecom і Ncell спільно направлять шістьох працівників, а платіжні сервіси Khalti та eSewa — по одному представнику на кожну зміну.

Інші банки розвитку, фінансові компанії та постачальники платіжних послуг не чергуватимуть у центрі постійно, однак мають призначити контактних працівників, доступних 24 години на добу. Система AFRS, яка ще розробляється, повинна автоматизувати надсилання попереджень банкам, фіксувати звернення та формувати централізовану базу даних.

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