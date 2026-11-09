Neso запросив додаткову генерацію через низький прогноз вітроенергії — The Guardian

Оператор енергосистеми Сполученого Королівства National Energy System Operator (Neso) оголосив рідкісний запит на додаткові обсяги електроенергії через прогноз низького виробітку вітрової енергії в Європі. Увечері в неділю Neso повідомив про нестачу майже 1 400 МВт у резерві потужності між 6:00 та 11:00 понеділка.

Як повідомляє The Guardian, оператору потрібно було знайти близько 800 МВт додаткової генерації протягом восьми годин до запланованої на 4:00 перевірки балансу. Це приблизно відповідає потужності газової електростанції середнього розміру.

Дефіцит резерву скоротився

Після передсвітанкової перевірки Neso оприлюднив друге повідомлення про резерви електроенергії. У ньому зазначено, що запит до ринку дав змогу скоротити очікувану нестачу до 500 МВт. Додаткова резервна потужність не знадобилася, однак Neso міг звернутися до електростанцій із проханням виробляти більше електроенергії між 8:00 та 11:00.

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Оператор також планував ще раз переглянути баланс системи о 7:30. Раніше такі повідомлення зазвичай видавали холодними зимовими вечорами, коли споживання електроенергії часто досягає найвищого рівня за рік.

Ризику відключень немає

Представник Neso назвав повідомлення стандартним запобіжним заходом, який дає ринку можливість запропонувати додаткові генерувальні потужності. За його словами, це не є попередженням про відключення: ризику для постачання електроенергії споживачам немає, а енергосистема Великої Британії залишається надійною.

Повідомлення оприлюднили за відсутності обмежень у мережі, через які електростанції чи вітрові установки могли б бути недоступними. Водночас Сполучене Королівство, за прогнозом, мало експортувати електроенергію до Європи. Видання зазначає, що ситуація могла бути пов’язана зі слабкими вітрами в Європі, які наприкінці минулого тижня зменшили виробництво відновлюваної енергії на континенті.

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