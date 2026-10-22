Нетаньягу назвав повалення влади Ірану єдиним шляхом — Asharq Al-Awsat

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу 21 жовтня на передвиборчому мітингу в Дімоні заявив, що єдиним способом усунути загрозу з боку Ірану є повалення чинної там влади. Про це повідомляє Asharq Al-Awsat.

Заява Нетаньягу

За словами ізраїльського прем'єра, Іран прагнув знищити Ізраїль і виготовити ядерні бомби, але Ізраїль цьому завадив. Він стверджує, що Тегеран не відмовився від своїх намірів.

Нетаньягу також повідомив, що дав відповідне розпорядження Армії оборони Ізраїлю, розвідці «Моссад» та іншим службам безпеки. Коли і яким чином це розпорядження виконуватимуть, він не уточнив.

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Заява прозвучала в останній тиждень напруженої передвиборчої кампанії в Ізраїлі. За даними Financial Times, на які посилається Asharq Al-Awsat, Нетаньягу раніше цього місяця доручив ізраїльським військовим планувати відновлення ударів по Ірану. Видання також повідомило, що президент США Дональд Трамп заперечив проти цієї ідеї.

Попередження міністра оборони

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац того ж дня на церемонії випуску офіцерів на півдні країни заявив, що іранський режим перебуває у найслабшому становищі за весь час. На його думку, ця слабкість може підштовхнути Тегеран до найбільш радикальних кроків.

Кац також заявив, що Ізраїль виявив спроби його противників, очолюваних Іраном та його союзниками, здійснити атаки, які могли б вплинути на результат майбутніх ізраїльських виборів.

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