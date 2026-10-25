Нетаньягу просить Трампа про нові заяви підтримки перед виборами — Jerusalem Post

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу за два дні до виборів посилив зусилля, щоб отримати від президента США Дональда Трампа додаткові публічні заяви на свою підтримку. Про це з посиланням на двох американських співрозмовників повідомляє Jerusalem Post.

За словами джерел видання, Нетаньягу та кілька його прихильників із найближчого оточення Трампа активно тиснуть на президента США, прагнучи надати його підтримці додаткового політичного імпульсу наприкінці кампанії. Співрозмовники, обізнані з настроями в ізраїльському суспільстві, назвали ці зусилля ознакою політичного відчаю прем’єра.

Розмови з Трампом

Axios раніше повідомляв, що Нетаньягу двічі розмовляв із Трампом протягом трьох днів і просив його зробити нові заяви на свою підтримку. За даними видання, ізраїльський прем’єр також пропонував можливі формулювання для таких заяв та ідею розмови Трампа з ізраїльськими журналістами.

Минулого тижня Трамп опублікував у Truth Social заяву про повну підтримку Нетаньягу, назвавши його великим прем’єр-міністром-воїном і важливим партнером у протистоянні з Іраном. Президент США також припустив, що обрання іншого лідера може позначитися на відносинах Ізраїлю зі Сполученими Штатами.

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Позиція Держдепартаменту

Водночас високопосадовець Державного департаменту США заявив Jerusalem Post, що американська адміністрація підтримує контакти з широким колом ізраїльських співрозмовників і розраховує продовжити тісну співпрацю з урядом, який буде сформований після виборів. Нормалізація відносин Ізраїлю з сусідніми країнами, за його словами, лишається пріоритетом адміністрації.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс минулого тижня заявив, що не має наміру підтримувати Нетаньягу або втручатися в ізраїльські вибори. Частина радників Трампа, як пише Jerusalem Post, вважає, що інший уряд в Ізраїлі міг би полегшити просування дипломатичних цілей Вашингтона на Близькому Сході.

Згідно з наведеними виданням опитуваннями, Гаді Айзенкот може отримати в середньому 23 мандати, тоді як партії «Лікуд» прогнозують 20 місць у Кнесеті. Наразі «Лікуд» має 32 мандати.

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