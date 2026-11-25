Netflix скасував комедійний серіал про гольф The Hawk після першого сезону. Головну роль у шоу виконав Вілл Феррелл; це була його перша регулярна телевізійна роль після SNL, повідомляє Variety.

Показники та вартість серіалу

Серіал дебютував на стримінговій платформі в липні. Після виходу він протягом трьох тижнів входив до глобального топ-10 Netflix. Водночас, за даними джерел Variety, вартість серіалу зросла через гонорар Феррелла, який був не лише виконавцем головної ролі, а й співтворцем проєкту. Це підвищило поріг успіху, необхідний для продовження шоу на другий сезон.

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Сюжет і акторський склад

Головний герой The Hawk — Лонні Гокінс, якого зіграв Феррелл. Згідно з офіційним описом, він був гольфістом номер один у 2004 році та намагається повернути колишню форму наприкінці кар'єри. Його колишня дружина і син Ленс, якого називають новою зіркою гольфу, вважають, що Лонні вже не зможе продовжувати кар'єру. Однак герой прагне виграти ще один мейджор, щоб оформити кар'єрний Великий шолом у гольфі.

Окрім Феррелла, у серіалі зіграли Моллі Шеннон, Джиммі Татро, Форчун Файмстер, Люк Вілсон, Кріс Парнелл, Кейтлін Тарвер і Девід Горнсбі.

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