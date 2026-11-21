У протоці Ормуз поблизу оманського міста Хасаб два танкери, що прямували на вихід із протоки, зазнали ударів невідомими снарядами. Інциденти сталися в суботу вранці з інтервалом менш ніж година.

Два удари менш ніж за годину

Перший танкер був уражений у кормову частину приблизно о 5:00 за UTC, за 11 морських миль на північ від Хасабу. Приблизно о 5:50 за UTC другий танкер зазнав удару в машинне відділення за 17 морських миль на схід від міста.

Про інциденти повідомило Управління морських торговельних операцій Великої Британії, зазначає Jerusalem Post. За даними відомства, інформацію про відсутність жертв і можливі екологічні наслідки надали військові структури.

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Наслідки ударів уточнюють

Про постраждалих унаслідок обох інцидентів не повідомляли. Можливий вплив на довкілля наразі не встановлено. Управління морських торговельних операцій Великої Британії закликало судна дотримуватися обережності під час проходження району, поки триває розслідування.

Хасаб розташований на півострові Мусандам, біля входу до Ормузької протоки. Як пише видання, до початку війни США та Ізраїлю з Іраном через цей водний шлях проходила майже п'ята частина світових поставок сирої нафти. Судноплавство в акваторії порушене після того, як Іран почав робити кроки до закриття протоки на тлі війни, що почалася 28 лютого.

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