Невідомий снаряд пошкодив судно біля узбережжя Оману — Anadolu Agency

Судно зазнало удару невідомого снаряда біля узбережжя Оману, внаслідок чого в його правому борту утворився отвір. Інцидент стався за дев’ять морських миль на північний схід від Ліми в Омані о 20:20 за Гринвічем у неділю.

Повідомлення UKMTO

Про інцидент повідомило Anadolu Agency з посиланням на Управління морських торговельних операцій Великої Британії (UKMTO). За даними агенції, капітан судна повідомив про влучання невідомого снаряда, яке пошкодило правий борт.

UKMTO не назвало судно та не вказало, хто може бути відповідальним за удар. У повідомленні також не уточнюється тип снаряда.

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Стан екіпажу та розслідування

За інформацією UKMTO, судно та його екіпаж перебувають у безпеці. Впливу на довкілля після інциденту не зафіксували.

Влада розслідує обставини події. UKMTO порадило суднам, які проходять через цей район, бути обережними та повідомляти про будь-яку підозрілу активність.

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