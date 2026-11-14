New Regency подала позов проти Майкла Манна через сценарій Heat — Variety

Компанія New Regency подала позов у спорі з режисером Майклом Манном щодо авторських прав на сценарій фільму Heat, що вийшов 1995 року. Компанія просить визнати недійсними повідомлення Манна про припинення передання прав, за допомогою яких він прагне повернути авторські права на свій сценарій, повідомляє Variety.

Позиції сторін

На початку року адвокати Манна надіслали повідомлення про припинення передання прав, посилаючись на передбачене законом право авторів повернути права після 35 років. Представник режисера заявив, що команда Манна рішуче захищатиме його законні права за законом про авторське право.

За словами представника Манна, спір стосується його оригінальних сценарних робіт 1980-х років, які згодом стали основою для Heat. Режисер розробляв персонажів і сюжет майбутнього фільму понад два десятиліття, починаючи з 1970-х років.

New Regency у позові стверджує, що сценарій був створений як робота на замовлення, тому механізм припинення передання авторських прав до нього не застосовується. Компанія також заявляє, що дії Манна створюють невизначеність щодо її прав на оригінальний фільм.

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Угоди та продовження

Згідно з позовом, Warner Bros. отримала права на сценарій Heat 1994 року за угодою з компанією Манна. New Regency наполягає, що ця угода прямо визначала сценарій як роботу на замовлення, а не як передання прав, яке можна припинити.

У позові також зазначено, що спочатку представники Манна посилалися на нібито усну домовленість 1988 року про передання прав його компаніям. Пізніше було подано ще два повідомлення, що посилалися на інші угоди; New Regency вважає їх недійсними.

Спір не має вплинути на виробництво Heat 2. Warner Bros. спершу планувала займатися продовженням, але торік відмовилася від проєкту, після чого його придбала Amazon MGM Studios. Представник Манна уточнив, що зйомки Heat 2 мають розпочатися 19 січня.

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