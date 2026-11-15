New World Development запропонувала емісію акцій на $3,17 млрд — Channel NewsAsia

Гонконзький забудовник New World Development запропонував провести емісію акцій із переважним правом придбання для чинних акціонерів, розраховуючи залучити близько 24,9 млрд гонконзьких доларів, або $3,17 млрд. Компанія планує спрямувати кошти на скорочення боргу та зміцнення ліквідності в умовах жорсткого кредитування і слабкого ринку нерухомості.

Як повідомляє Channel NewsAsia, що опублікувало повідомлення Reuters, акціонерам запропонують 11 нових акцій за кожну наявну акцію за ціною 0,90 гонконзького долара за акцію. Це на 26,9% нижче за теоретичну ціну акцій після емісії — 1,23 гонконзького долара — та на 81,5% нижче за останню ціну закриття торгів.

Підтримка контрольного акціонера

Контрольний акціонер Chow Tai Fook Enterprises, якому належить близько 45,3% New World Development, зобов’язався реалізувати весь свій обсяг прав на придбання акцій і повністю гарантувати викуп акцій, які не придбають інші акціонери. Максимальний обсяг його зобов’язань становитиме приблизно 18,7 млрд гонконзьких доларів.

У Chow Tai Fook Enterprises заявили, що підтримують відновлення виплати дивідендів New World Development, коли це дозволятимуть фінансові результати та ліквідність компанії.

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Плани скорочення боргу

Близько 34% надходжень New World Development планує використати для дострокового погашення 10% банківських кредитів на загальну суму приблизно 82 млрд гонконзьких доларів. Строк погашення решти 90% цих позик компанія має намір продовжити на два роки.

Ще приблизно третину залучених коштів спрямують на виплату боргів, зокрема старших облігацій і відстрочених виплат за безстроковими цінними паперами. Після емісії співвідношення чистого боргу до сукупного капіталу, як очікується, знизиться з 68,3% до 48,3%.

До кінця 2031 року забудовник прагне скоротити загальний борг на 40–50 млрд гонконзьких доларів — до 93–103 млрд. Торгівлю акціями New World Development мають відновити в понеділок після призупинення торгів у п’ятницю перед оголошенням про емісію.

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