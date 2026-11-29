У Великій Британії незалежний огляд встановив, що Метрополітенська поліція Лондона не одразу усвідомила масштаби занепокоєння єврейських жителів міста щодо безпеки після атак ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року. Як повідомляє Jerusalem Post, у звіті Fairfield Independent Review зазначено, що напад на синагогу Heaton Park у Манчестері в жовтні 2025 року став переломним моментом у підході поліції.

Занепокоєння громади

Єврейські організації повідомили авторам огляду, що після жовтня 2023 року неодноразово попереджали поліцію про зміну рівня загроз і просили посилити захист. Зокрема, вони закликали переглянути підхід до маршів у центрі Лондона, які, на думку частини євреїв, робили місто небезпечним. Представники громади вважали, що відповідь поліції була, але недостатньо повною.

У звіті також зазначено, що після 7 жовтня кількість антисемітських злочинів на ґрунті ненависті різко зросла: фіксувалися фізичні напади, погрози смертю онлайн, вандалізм і атаки на єврейські магазини та школи. Водночас на поліцію тиснули прихильники пропалестинських протестів, які вимагали захисту свого законного права на демонстрації.

Посилення заходів безпеки

Після атаки на вірян біля синагоги Heaton Park у районі Крампсолл у Манчестері Метрополітенська поліція Лондона посилила контакти з єврейськими громадами та збільшила видиму присутність патрулів у районах, де проживають євреї. Під час того нападу зловмисник наїхав автомобілем на людей і завдав ножових поранень, унаслідок чого загинули двоє чоловіків; поліція застрелила нападника.

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Огляд описує розширені заходи поліції: спільне патрулювання місцевими підрозділами, патрулі захисної безпеки, спеціалізовані контртерористичні заходи, окрему роботу з розслідування злочинів ненависті та координацію з іншими поліцейськими силами країни. Попри це, у березні та кілька разів у квітні сталися підпали єврейських об’єктів, а 29 квітня чоловік завдав ножових поранень одному чоловікові в Саутуарку та двом чоловікам у синагозі в Голдерс-Ґріні.

Довіра до місцевої поліції

Дані опитування громадської думки Офісу мера з питань поліції та злочинності показали, що єврейські лондонці дедалі більше непокояться через злочини ненависті та гірше оцінюють роботу місцевої поліції. Частка представників цієї громади, які вважають злочини ненависті проблемою у своєму районі, на 22% вища за загальнолондонський показник.

У поліції Лондона заявили, що приймають рекомендації огляду для наступного етапу реформ. Відомство також повідомило, що в липні запустило нові групи захисту громад у північно-західному Лондоні, які мають забезпечити більш помітне, послідовне та засноване на розвідданих патрулювання.

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