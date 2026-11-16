Незалежну депутатку Гейнс виписали з лікарні — The Guardian

В Австралії незалежну депутатку федерального парламенту Гелен Гейнс виписали з лікарні The Alfred у Мельбурні майже через місяць після ймовірного нападу. Напад стався біля її виборчого офісу в регіоні штату Вікторія; після інциденту вона втратила обидві ноги.

Виписка з лікарні

Лікарня The Alfred підтвердила виписку в понеділок, але не надала додаткових подробиць. Як повідомляє The Guardian, до офісу Гейнс звернулися по коментар.

Гейнс представляє у федеральному парламенті виборчий округ Інді у штаті Вікторія. До виписки вона перебувала у критичному, але стабільному стані.

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Розслідування інциденту

За даними видання, 19 жовтня у Вангаратті Гейнс збив автомобіль. Вангаратта розташована в регіоні штату Вікторія.

У справі обвинувачення висунули 43-річному чоловікові. Розслідування інциденту триває.

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