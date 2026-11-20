Національна футбольна ліга відсторонила ресивера «Лос-Анджелес Ремс» Пуку Накуа на три матчі за порушення політики особистої поведінки. На момент рішення 25-річний гравець уже не виступає через травми коліна та пальця ноги, повідомляє BBC Sport.

Відсторонення без зарплати

Минулого тижня Накуа внесли до списку травмованих гравців, тож він має пропустити щонайменше чотири матчі. Через дискваліфікацію ресивер не отримуватиме зарплату й втратить 950 тисяч доларів, або близько 725 тисяч фунтів стерлінгів.

За даними ESPN, НФЛ попередила Накуа, що будь-яке подальше порушення політики особистої поведінки може спричинити додаткові та суворіші дисциплінарні заходи, зокрема виключення з ліги.

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Позов і попередній інцидент

У березні жінка подала проти Накуа позов щодо нападу та побоїв. За її твердженням, у новорічну ніч спортсмен зробив антисемітське висловлювання та вкусив її за плече. Адвокат Накуа заперечив, що його клієнт робив таку заяву, а укус назвав жартівливою грою.

За два тижні до цього інциденту Накуа під час прямого ефіру продемонстрував антисемітський жест, за який згодом перепросив. Незадовго до подання позову він звернувся до закладу комплексної допомоги, щоб, за його словами, поліпшити свою поведінку в усіх аспектах життя, та завершив програму реабілітації перед початком міжсезонної програми «Ремс» у квітні.

Накуа обрали «Ремс» у п'ятому раунді драфту 2023 року. У 51 матчі НФЛ він набрав 4 906 ярдів на прийомах — у середньому 96,2 ярда за гру. Нинішній сезон є останнім за його контрактом новачка.

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