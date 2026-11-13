NHK назвала 41 учасника новорічного шоу Kohaku Uta Gassen — The Japan Times

Японський суспільний мовник NHK оголосив 41 виконавця 77-го новорічного музичного шоу Kohaku Uta Gassen, яке вийде в ефір 31 грудня о 19:20. Серед учасників — сім дебютантів: ідол-групи Ae! Group, Ebidan, Monaki, Cutie Street та =LOVE, співак Аюму Імадзу і рок-гурт Macaroni Empitsu. Про це повідомляє The Japan Times.

Дебютанти та повернення артистів

Склад учасників представили в телецентрі NHK у токійському районі Сібуя. Macaroni Empitsu — квартет, заснований у 2012 році, — виступить на Kohaku вперше. Аюму Імадзу увійшов до програми після того, як його пісня Musubi останніми місяцями стала вірусним хітом у Японії.

До шоу повернуться L’Arc-en-Ciel, які відзначають 35-річчя гурту та востаннє брали участь у програмі 2011 року. Співачка Kyary Pamyu Pamyu виступить після 12-річної перерви, а Anri — вперше з 1996 року. У програмі також заявлені T.M.Revolution, TMNetwork і Місато Ватанабе.

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Спеціальний виступ і ведучі

Спеціальним учасником стане Косі Інаба, учасник рок-дуету B’z. Він відзначить 30 років сольної кар’єри виконанням композиції Touch, яка була темою висвітлення Netflix Japan цьогорічного World Baseball Classic.

Єдиним неяпонським виконавцем у нинішньому переліку є південнокорейський гурт Illit, який виступить у Kohaku втретє. Ведучими шоу будуть актори Мана Асіда, Масато Сакай і Кадзунарі Ніномія, а ведуча NHK Наоко Судзукі виконуватиме обов’язки конферансьє втретє поспіль.

Kohaku Uta Gassen уперше вийшло в радіоефірі 1951 року, а через два роки стало телевізійною програмою. Виконавців традиційно поділяють на червону жіночу та білу чоловічу команди, а переможця визначають голосами глядачів і журі. Цьогорічна тема шоу — «Рухаймося вперед разом із піснею».

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