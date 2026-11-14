NHS Англії ризикує не розпочати вчасно лікування 10 тисячам онкопацієнтів — The Guardian

В Англії, Велика Британія, Національна служба охорони здоров’я (NHS) ризикує не виконати проміжну ціль щодо своєчасного початку лікування раку майже для 10 тисяч пацієнтів до березня 2027 року. За даними The Guardian, у вересні лікування впродовж 62 днів після термінового направлення або підвищення терміновості консультантом розпочали 70,7% пацієнтів. У серпні цей показник становив 71,9%.

NHS поставила проміжну мету: до березня 2027 року розпочинати лікування у встановлений 62-денний строк для 80% онкологічних пацієнтів. За розрахунками благодійної організації Radiotherapy UK, для досягнення цього показника службі потрібно щомісяця своєчасно починати лікування приблизно для 24 400 людей. Наразі цей показник становить близько 21 500 пацієнтів, тобто щомісячний дефіцит сягає 2 850 осіб, а сукупний — 9 490.

Відмінності за видами раку

Аналіз також виявив значну різницю між видами онкологічних захворювань. Упродовж двох місяців лікування почали для 70,1% пацієнтів із раком простати та для 68,8% пацієнтів із раком молочної залози. Водночас у встановлений строк лікування розпочали для 60,9% хворих на рак легень, 60% пацієнтів із гінекологічними видами раку та 56,5% людей із раком голови й шиї.

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Помітною була і регіональна різниця: у Мідлендсі лікування вчасно почали для 66,6% пацієнтів, тоді як у Лондоні — для 77,3%.

Нестача персоналу та обладнання

Голова Radiotherapy UK і онкологиня Пат Прайс заявила, що уряд не виконає ціль через нестачу персоналу та обладнання для кількості пацієнтів, які потребують допомоги. Президент Королівського коледжу радіологів Стівен Гарден пов’язав небезпечні затримки в діагностиці та лікуванні з хронічним дефіцитом клінічних радіологів і клінічних онкологів, а також із заморожуванням найму таких фахівців.

За підрахунками Cancer Research UK, лише 55,4% пацієнтів із раком упродовж останнього року отримали діагноз не пізніше ніж через 28 днів після термінового направлення — за цільового показника 80%. Водночас 79,1% людей, у яких рак не підтвердився, отримали відповідь у встановлений строк. У Міністерстві охорони здоров’я та соціального забезпечення заявили, що всі три стандарти щодо онкологічних послуг покращилися порівняно з минулим роком, однак визнали потребу в подальших змінах.

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