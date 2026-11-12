NHS England видалила заяву про користь Palantir для 137 трастів — The Guardian

У Великій Британії NHS England видалила зі свого сайту твердження, що 137 лікарняних трастів отримують користь від платформи медичних даних Palantir. Як повідомляє The Guardian, це сталося після того, як 29 трастів заявили, що система в них або ще не запущена, або її застосунки не використовують.

Список установ прибрали

Раніше NHS England оприлюднила перелік організацій, які були позначені як такі, що вже працюють із Federated Data Platform та отримують від неї користь. Платформа з використанням штучного інтелекту мала допомогти поліпшити результати лікування, підвищити ефективність роботи операційних і прискорити виписку пацієнтів.

Після відповідей 29 трастів початковий список лікарень, за даними видання, зник із сайту. На менш докладній сторінці NHS England тепер зазначено, що перші користувачі системи вже бачать результати, зокрема скорочення адміністративної роботи, швидші маршрути пацієнтів і більше часу для догляду.

Перевірка заяв NHS England

Британський Office for Statistics Regulation вивчає твердження NHS England про масштаби використання системи. Раніше регулятор попереджав, що NHS не мала доказів на підтримку заяви про понад 100 тисяч додаткових операцій завдяки Federated Data Platform.

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Міністри розглядають можливість продовження контракту з Palantir вартістю 330 млн фунтів стерлінгів до 2029 року. Американську компанію залучили для роботи з великими обсягами медичних даних, що перебувають у розпорядженні NHS England.

Реакція політиків і профспілки

Лейбористський депутат Бен Коулман, член парламентського комітету з питань охорони здоров’я та соціального забезпечення, назвав ситуацію тривожною. Він заявив, що неперевірені твердження NHS England підривають довіру, та закликав відмовитися від Palantir на користь відкритої платформи даних, для якої лікарняні трасти й британські технологічні компанії зможуть створювати інструменти.

Профспілка працівників охорони здоров’я Unison також закликала уряд не продовжувати контракт. У Palantir заявили, що припинення угоди означало б ставити політику вище за інтереси пацієнтів. NHS England не відповіла на запити про коментар.

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