NHTSA почало перевірку 2 895 автомобілів Waymo через шкільні автобуси — Channel NewsAsia

Національне управління безпеки дорожнього руху США (NHTSA) почало перевірку 2 895 автомобілів безпілотного підрозділу Alphabet — Waymo. Регулятор вивчає повідомлення про порушення безпеки руху, пов’язані з поведінкою машин під час зустрічі зі шкільними автобусами, повідомляє Channel NewsAsia.

Перевірка програмного оновлення

NHTSA з’ясовуватиме, чи усунуло програмне оновлення, яке Waymo впровадила в межах відкликання у грудні 2025 року, виявлений дефект. За даними регулятора, через нього автомобілі могли після первинного уповільнення або зупинки проїжджати повз шкільний автобус із увімкненими червоними миготливими вогнями або висунутим знаком зупинки.

В управлінні зазначили, що більшість зафіксованих інцидентів сталися після листопада 2025 року, коли Waymo повідомила про завершення програмного виправлення для всіх автомобілів, яких воно стосувалося.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Окреме розслідування в Каліфорнії

У межах нової перевірки NHTSA оцінюватиме достатність застосованого Waymo рішення та встановлюватиме причини інцидентів, що сталися після оновлення.

Окремо в січні регулятор почав розслідування після того, як безпілотний автомобіль Waymo зіткнувся з дитиною поблизу початкової школи в Санта-Моніці, штат Каліфорнія.

Читай нас у