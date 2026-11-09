NHTSA розпочала перевірку 1,2 млн Ford Explorer через опіки — Anadolu Agency

У США Національна адміністрація безпеки дорожнього руху (NHTSA) розпочала попередню перевірку понад 1,2 млн позашляховиків Ford Explorer після повідомлень про серйозні опіки водіїв і пасажирів під час спрацювання бічних подушок безпеки. Перевірка охоплює орієнтовно 1 236 155 автомобілів 2021–2026 модельних років, повідомляє Anadolu Agency.

Скарги на опіки

Управління розслідування дефектів NHTSA отримало вісім скарг від власників автомобілів, а також чотири звіти в системі Early Warning Reporting щодо смертельних випадків і травм. У цих матеріалах повідомляли про опіки після спрацювання бічних подушок безпеки.

Водії та пасажири переднього сидіння повідомляли про травми під час аварій, коли спрацьовували встановлені в сидіннях бічні подушки безпеки. За описами у скаргах, ішлося переважно про опіки другого або третього ступеня, що потребували медичної допомоги. Частина звернень стосується працівників правоохоронних органів, які постраждали в автомобілях Ford Explorer Police Interceptor.

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Розслідування, відкрите 6 листопада, має оцінити масштаби, частоту та можливі наслідки для безпеки від імовірного дефекту.

Окрема перевірка Waymo

Окремо NHTSA відкрила перевірку відкликання 2 895 автомобілів із системою автоматизованого керування Waymo п’ятого покоління. Регулятор повідомив про численні випадки, коли такі автомобілі проїжджали повз зупинені шкільні автобуси з увімкненими червоними мигалками або висунутими знаками зупинки.

Waymo подала відкликання 25E084 10 грудня 2025 року, передбачивши оновлення програмного забезпечення, яке мало забезпечити зупинку автомобілів у необхідних ситуаціях. Компанія заявила, що завершила оновлення всіх охоплених автомобілів до 17 листопада 2025 року. Водночас більшість інцидентів, виявлених під час попереднього розслідування NHTSA, сталися після цієї дати. Регулятор перевірить достатність заходів відкликання та причини продовження порушень.

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