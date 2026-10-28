У Китаї петиція, яку, за повідомленнями, поширювали серед студентів 14 університетів, зокрема Пекінського університету, закликає відновити конституційні обмеження строків повноважень президента. Taipei Times повідомляє, що вона циркулювала в понеділок, коли розпочався пленум Центрального комітету Комуністичної партії Китаю.

Вимоги петиції

Документ під назвою «Спільне звернення групи студентів університетів республіки» спершу опублікували на китайськомовному сайті, але невдовзі видалили. У ньому вимагали відновити конституційні обмеження строків перебування на посадах керівників Китаю та визначити функції й повноваження президентської посади.

У петиції також закликали скликати національну конференцію народу для демократичних конституційних змін, удосконалити механізми виборів, нагляду та відкликання посадовців. Окремо там ішлося про захист можливостей для обговорення громадських справ.

Скасування конституційно визначених обмежень для посад президента й віцепрезидента в тексті назвали таким, що спантеличило та стривожило студентів. Автори петиції заявили, що стабільність держави має спиратися на передбачуваність інституцій, а не на залежність від однієї людини.

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Реакція Тайваню

Міністр Ради у справах материкового Китаю Тайваню Чіу Чуй-чен заявив журналістам у Тайбеї, що, на його думку, кожен інтелектуал із совістю підтримав би відкрите звернення незалежно від його походження. Він також сказав, що китайські професори, з якими він спілкувався у 2017 році до припинення міжпротокових обмінів, висловлювали подібні заперечення проти довічного президентства Сі Цзіньпіна.

За словами Чіу, академіки тоді вважали, що політична традиція вимагала від Сі Цзіньпіна висунути наступника, а не прагнути додаткових термінів. Він також заявив, що після зосередження Комуністичною партією Китаю влади навколо одного лідера можливість інтелектуалів виправляти політичні помилки повністю зникла.

У березні 2018 року Сі Цзіньпін керував процесом внесення конституційних поправок, які дали йому змогу довічно обіймати посаду президента, консолідувати владу та послабити інституційні обмеження. Radio Free Asia повідомляло, що не змогло встановити, чи виникло звернення в Китаї: сайт Siyuan Lake BBS був розміщений у Південній Кореї, а особисті дані авторів не вказували. Водночас скриншоти, отримані Liberty Times, свідчили, що петицію опублікували щонайменше на 17 форумах, пов’язаних із китайськими університетами.

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