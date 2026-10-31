Нічні місії США в Ормузькій протоці створюють навантаження на екіпажі — Jerusalem Post

Американські військові щонічно здійснюють місії над Ормузькою протокою, підтримуючи блокаду іранських портів уздовж водного шляху та захищаючи торговельні судна від можливих атак з боку Ірану. Про це з посиланням на The Wall Street Journal повідомляє Jerusalem Post.

Оборона судноплавства

Пілоти й члени екіпажу авіаносця USS George Washington, який перебуває в регіоні із серпня, розповіли виданню про щоденні операції та цілодобове патрулювання протоки. За їхніми словами, повітряний простір над водним шляхом завширшки близько 20 миль насичений різними повітряними об’єктами, тому пілоти винищувачів мають небагато часу для реагування на ракети чи інші засоби ураження, запущені з іранського узбережжя.

Командувач ударної авіаносної групи USS George Washington контрадмірал Джеффрі Геймс заявив, що американські сили стабільно перехоплюють загрози для комерційного судноплавства. За його словами, літаки оперативно перехоплюють і збивають протикорабельні крилаті ракети або безпілотники, якщо їх запускають по суднах.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Центральне командування США заявило, що захист ВМС США дав партнерам у Перській затоці змогу експортувати понад 1,5 млрд барелів сирої нафти від літа. За останні шість місяців Ормузьку протоку без інцидентів пройшли понад 3 тисячі комерційних суден. Очільник CENTCOM адмірал Бред Купер також заявив, що після запровадження блокади Іран не зміг експортувати нафту.

Навантаження на техніку і персонал

Водночас часті нічні польоти створюють навантаження на літаки, льотні екіпажі та механіків, які обслуговують винищувачі. Офіцерка технічного підрозділу авіаносця Едді Шефер пояснила, що інтенсивні польоти прискорюють зношення техніки та збільшують потребу в технічному обслуговуванні.

Начальник військово-морських операцій США адмірал Деріл Кодл повідомив, що ВМС враховують це навантаження і створили центр технічного обслуговування кораблів на базі Дієго-Гарсія в Індійському океані. За даними WSJ, США утримують на Близькому Сході 50 тисяч військових і 20 кораблів, а щомісячні витрати на боєприпаси, пальне, постачання та інші потреби становлять від 2 до 3 млрд доларів.

Читай нас у